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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья японского Хоккайдо

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Фото: РИА Новости/В. Киселев
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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у северного побережья японского острова Хоккайдо. Об этом 23 июня сообщает Главное метеорологическое агентство Японии.

Толчки были зафиксированы в 2.39 по местному времени (20.39 мск). Очаг землетрясения находился на глубине 330 км под водой к востоку от мыса Соя.

Угрозы цунами нет.

Информации о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступало.

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В конце мая землетрясение магнитудой 6,2 произошло у японской префектуры Тиба к востоку от Токио. Толчки магнитудой 5 ощущались в префектуре Ибараки.

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