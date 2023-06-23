Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья японского Хоккайдо
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у северного побережья японского острова Хоккайдо. Об этом 23 июня сообщает Главное метеорологическое агентство Японии.
Толчки были зафиксированы в 2.39 по местному времени (20.39 мск). Очаг землетрясения находился на глубине 330 км под водой к востоку от мыса Соя.
Угрозы цунами нет.
Информации о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступало.
В конце мая землетрясение магнитудой 6,2 произошло у японской префектуры Тиба к востоку от Токио. Толчки магнитудой 5 ощущались в префектуре Ибараки.