Семилетний ребенок получил ранение на соревнованиях по стрельбе в Кубинке
Семилетний ребенок получил ранение во время соревнований по спортивной стрельбе из пневматического оружия в подмосковной Кубинке. Как сообщили 23 июня в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области, мальчик находится в больнице.
О том, что в ходе соревнований на улице Генерала Вотинцева пострадал несовершеннолетний, в полицию сообщил тренер.
«Полицейскими установлено, что <…> мальчик подошел к стреляющим и ему рикошетом в сторону живота попала пуля. В результате происшествия он госпитализирован», — цитирует собеседника ТАСС.
Как отметили правоохранители, отец ребенка претензий не имеет.
Ранее, 30 мая, в Иркутской области следователи начали доследственную проверку после того, как в поселке Никола Иркутского района пятилетняя девочка ранила своего четырехлетнего брата из пневматического пистолета. Ребенок был сразу же доставлен в медицинское учреждение.