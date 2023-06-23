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Семилетний ребенок получил ранение на соревнованиях по стрельбе в Кубинке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Семилетний ребенок получил ранение во время соревнований по спортивной стрельбе из пневматического оружия в подмосковной Кубинке. Как сообщили 23 июня в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области, мальчик находится в больнице.

О том, что в ходе соревнований на улице Генерала Вотинцева пострадал несовершеннолетний, в полицию сообщил тренер.

«Полицейскими установлено, что <…> мальчик подошел к стреляющим и ему рикошетом в сторону живота попала пуля. В результате происшествия он госпитализирован», — цитирует собеседника ТАСС.

Как отметили правоохранители, отец ребенка претензий не имеет.

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Ранее, 30 мая, в Иркутской области следователи начали доследственную проверку после того, как в поселке Никола Иркутского района пятилетняя девочка ранила своего четырехлетнего брата из пневматического пистолета. Ребенок был сразу же доставлен в медицинское учреждение.

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