Водитель взорвавшейся после ДТП «Газели» скончался в нижегородской больнице
В больнице Нижнего Новгорода скончался водитель «Газели», взорвавшейся в результате ДТП на Автозаводе. Об этом региональная гострудинспекция сообщает в своем Telegram-канале 23 июня.
«По поступившей информации, 59-летний водитель-экспедитор транспортного отдела ООО «Первый мясокомбинат» 17 июня 2023 года скончался в медицинском учреждении от полученных в результате ДТП ожогов», — говорится в сообщении.
Гострудинспекция подключилась к установлению обстоятельств случившегося, ведется расследование.
Как уточняет ИА «НьюсНН», авария произошла 13 июня на пересечении улицы Ватутина и проспекта Ильича в Автозаводском районе. Столкнулись легковой Opel и грузовая «Газель», которая от удара опрокинулась и взорвалась. Во время инцидента пострадали два человека. Водитель грузовика получил ожоги 90% тела.
Кадры с места происшествия, которые есть в распоряжении «Известий», демонстрируют горящие машины: огонь охватил «Газель» целиком и частично — легковую машину, с которой та столкнулась.
Ранее 23 июня сообщалось, что в больнице Уфы скончалась 19-летняя пассажирка внедорожника, на высокой скорости врезавшегося в жилой дом.