В Белом доме назвали удачным визит Моди в Вашингтон
США считают визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Вашингтон очень удачным. Об этом заявил 23 июня координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
«Моди только что завершил очень удачный государственный визит», — сказал он журналистам на брифинге.
Кирби отметил, что президент США Джо Байден и Моди подтвердили, что партнерство между США и Индией «глубже и шире, чем было когда-либо».
Кроме того, Байден и Моди выступили за свободу судоходства в Юго-Восточной Азии.
В совместном заявлении говорится, что стороны заявили о поддержании «свободных, открытых, инклюзивных, мирных и процветающих регионов Индийского и Тихого океанов», а также подтвердили свое уважение к территориальной целостности и суверенитету государств.
В свою очередь, сам Байден назвал продуктивными прошедшие переговоры с Моди. Американский лидер также добавил, что в рамках визита индийские компании объявили об инвестициях на сумму более $2 млрд в экономику США.