Разметку под платную парковку нанесли в центре Ростова-на-Дону

В центре Ростова-на-Дону появилась новая дорожная разметка под платную парковку. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Это Ростов!».

По словам читателей канала, разметку нанесли на улице Суворова на участке от Крепостного переулка до Нахичеванского. Платная парковка начнет работу уже с 24 июня.

Предполагается, что аналогичные места для машин в скором времени появятся на улицах Народного Ополчения и Текучева, Соборном проезде, пишет RostovGazeta.

Ранее в июне сообщалось, что на проспекте Михаила Нагибина в Ростове-на-Дону с 1 июля ограничат движение транспорта. Оно продлится до 30 октября 2023 года.