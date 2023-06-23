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Разметку под платную парковку нанесли в центре Ростова-на-Дону

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В центре Ростова-на-Дону появилась новая дорожная разметка под платную парковку. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Это Ростов!».

По словам читателей канала, разметку нанесли на улице Суворова на участке от Крепостного переулка до Нахичеванского. Платная парковка начнет работу уже с 24 июня.

Предполагается, что аналогичные места для машин в скором времени появятся на улицах Народного Ополчения и Текучева, Соборном проезде, пишет RostovGazeta.

Ранее в июне сообщалось, что на проспекте Михаила Нагибина в Ростове-на-Дону с 1 июля ограничат движение транспорта. Оно продлится до 30 октября 2023 года.

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