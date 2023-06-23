Совет ФИФА выбрал США для проведения клубного чемпионата мира 2025 года

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) единогласно принял решение назначить США местом проведения клубного чемпионата мира 2025 года. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщила пресс-служба организации.

«В качестве следующего шага ФИФА будет взаимодействовать с соответствующими заинтересованными сторонами, чтобы окончательно определить даты, места проведения и расписание матчей этого нового турнира», — уточняется в публикации.

Соревнования впервые проведут в формате при участии 32 команд. Этот турнир станет этапом подготовки к чемпионату мира по футболу, который пройдет в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике в 2026 году, отмечает «Газета.Ru».

Победителем клубного чемпионата мира в 2023 году стала мадридская команда «Реал». В финале турнира она обыграла «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии со счетом 5:3.

Ранее, 22 мая, ФИФА продлила разрешение на приостановку контрактов иностранных футболистов и тренеров с российскими и украинскими клубами. Сообщалось, что в целях защиты легионеров и тренеров, покинувших территорию Украины или России и не желающих возвращаться в связи с обстоятельствами, они будут иметь право в одностороннем порядке приостановить действие своих трудовых договоров.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборные и клубы из РФ от участия во всех соревнованиях под эгидой организаций. Как заверили в организациях, футбол станет «вектором единства и мира между народами» в случае улучшения ситуации вокруг Украины.