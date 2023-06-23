Власти Ставрополя заявили об уменьшении пробок после внедрения «умной» системы

В Ставрополе удалось уменьшить интенсивность дорожных пробок после внедрения интеллектуальной транспортной системы. Об этом заявил глава города Иван Ульянченко после посещения Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«Новый формат уже показал хорошие результаты, значительно увеличилась пропускная способность проспекта Кулакова и загруженные перекрестки по улице Доваторцев и Западному обходу. Сократилось количество пиковых пробок, уменьшилось среднее время, за которое автомобилисты проезжают эти участки», — цитирует мэра NewsTracker.

Так, положительные изменения наблюдаются на участке проспекта Кулакова от переулка Буйнакского до улицы Ленина. Пропускная способность увеличилась на 300 машин в сутки, а среднее прохождение этого отрезка уменьшилось с 15 до девяти минут.

По информации NewsTracker на январь 2023 года, в Ставрополе работали 38 «умных» светофора. Они установлены на основных городских магистралях. До конца года число таких объектов планируется увеличить до 54.