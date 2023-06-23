Власти Венгрии узнали о получении оппозицией миллионов евро из-рубежа

Коалиция из шести оппозиционных партий на парламентских выборах в Венгрии в апреле 2022 года получила из-за рубежа как минимум €4,6 млн, сообщила 23 июня газета Magyar Nemzet со ссылкой на предварительный отчет Венгерской службы государственного аудита.

«Объединение [экс-кандидата в премьеры Венгрии] Петера Марки-Зая «Движение «Венгрия для каждого» потратило почти 1,7 млрд форинтов (около €4,6 млн) во время избирательной кампании <...> по большей части на предвыборную кампанию «левых» действительно шли деньги из-за границы», — говорится в сообщении.

Как пишет издание, в предварительном отчете приводится 117 примеров того, что на предвыборную кампанию оппозиционеров деньги поступали из-за рубежа.

При этом подчеркивается, что данные в отчете являются предварительными, так как ранее Национальный информационный центр называл цифру в 4 млрд форинтов (€10,8 млн).

Парламентские выборы в Венгрии состоялись в апреле 2022 года. На них победил альянс Фидес-Христианско-демократическая народная партия под руководством премьер-министра Виктора Орбана, получивший 135 мест в Национальном собрании из 199.

Коалиция из шести оппозиционных партий во главе с Марки-Заем получила 57 мест.

После выборов парламент Венгрии переизбрал Орбана на посту премьер-министра страны.