Мошенничество на 37 млн рублей при капремонте домов выявили в Волгограде
В Волгограде после проведенной прокуратурой проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве на 37 млн рублей при капремонте многоквартирных домов. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.
Установлено, что в феврале 2022 года областной Фонд капитального ремонта заключил с одной из фирм три договора на ремонт 19 домов, расположенных в Краснооктябрьском районе Волгограда. Размер авансового платежа составил 37 млн рублей.
Завершить ремонт подрядчик должен был до 15 ноября 2022 года, однако на сегодняшний день оговоренный объем работ так и не выполнен.
«В частности, по восьми многоквартирным домам к ремонтным работам подрядчик не приступал, по 11 домам работы проведены в объемах от 5 до 12%, — сообщила изданию «НовостиВолгограда.ру» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.