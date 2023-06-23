Подрядчика на монтаж новых остановок транспорта определили в Оренбурге

В Оренбурге определили подрядчика, который займется установкой шести новых остановочных павильонов. Об этом 23 июня сообщает 56orb.ru со ссылкой на закупочную документацию.

Контракт будет заключен с местной фирмой ООО «Алтиор». Она согласилась выполнить работы за 1,422 млн рублей при начальной цене контракта в 2,139 млн рублей.

К 1 декабря 2023 года подрядчик должен приобрести и смонтировать шесть остановочных павильонов на территории Южного округа. Отмечается, что конструкции будут оборудованы ветрозащитными стеклами, информационными стендами, скамейкой.

В мае сообщалось, что новые автобусы марки «ЛиАз» стали работать на трех дачных маршрутах в Оренбурге. Перед тем как запустить дачные маршруты, специалисты трижды выезжали на обследование состояния дорог.