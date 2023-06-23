SpaceX вывела на орбиту Земли вторую партию спутников Starlink за два дня

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту вторую за два дня партию из 56 мини-спутников Starlink. Об этом в пятницу, 23 июня, компания SpaceX сообщила в своем Twitter-аккаунте.

«Развертывание 56 спутников Starlink подтверждено», — говорится в обращении.

Запуск ракеты осуществили с 40-го комплекса базы американских космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Через час после старта ракета вывела спутники на орбиту.

Это уже 91-я отправленная в космос партия спутников проекта Starlink. Всего SpaceX вывела на орбиту свыше 4,6 тыс. таких спутников. Известно, что часть из них уже вышла из строя или сошла с орбиты. Но более 4,3 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии. Накануне ракета компании SpaceX, стартовавшая из Калифорнии, вывела на орбиту 47 спутников.

Ранее, 13 июня, компания SpaceX запустила на орбиту 72 мини-спутника Transporter-8 и успешно посадила на Землю ракету, доставившую их. Это был девятый запуск и посадка этого конкретного ускорителя. На орбиту были доставлены кубсаты, малые искусственные спутники для исследования космоса, микроспутники и возвращаемая капсула.