Захарова заявила о протесте РФ планирующим поставлять F-16 Украине странам

Россия выразила западным странам решительный протест из-за планов по передаче Киеву истребителей F-16, которые могут иметь на своем борту ядерные снаряды. Об этом 23 июня сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат рассказала, что 13–14 июня в Каире на заседании экспертной Рабочей группы «ядерной пятерки» по доктринам и стратегическим рискам продолжилось обсуждение вопросов, связанных с доктринальными установками ядерных держав и поиском путей снижения стратегических рисков.

«Мы, в частности, воспользовались данной площадкой для выражения западной «тройке» решительного протеста в связи с планами передачи киевскому режиму самолетов F-16, способных выполнять роль носителей ядерного оружия. Указали на серьезнейший дестабилизирующий заряд данного шага, чреватого опасной эскалацией», — цитирует официального представителя МИД РФ «РИА Новости».

Ранее, 22 июня, бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что решение США поставить Украине истребители F-16 приближает мир к ядерной войне. Он отметил, что политика Соединенных Штатов может привести планету к глобальной катастрофе.

До этого, 19 мая, помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон и его союзники в ближайшие месяцы решат, какие страны и в каком количестве отправят Киеву истребители F-16. В том же месяце Бельгия подтвердила готовность обучать украинцев пилотированию F-16.

16 июня генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что Дания и Нидерланды уже летом начнут обучение украинских летчиков полетам на истребителях. В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва в рамках «ядерной пятерки» заявила Вашингтону о демарше в связи с планами о поставках истребителей F-16 Украине.

21 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первые самолеты Киев может получить через шесть–семь месяцев.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.