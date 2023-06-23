На водоемах Оренбуржья с начала года погибли 16 человек
В Оренбургской области с начала года зарегистрировано 17 происшествий на водных объектах, погибли 16 человек. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
Последний трагический случай был зафиксирован накануне, 22 июня, в Новотроицке. В необорудованном для купания месте на озере Теплое было обнаружено тело мужчины. Обстоятельства устанавливаются, пишет ИА «Урал56.Ру».
Основными причинами гибели людей на воде в МЧС называют купание в состоянии алкогольного опьянения, купание в непредназначенных для этого местах, пренебрежение правилами поведения на водных объектах.
В МЧС настоятельно рекомендуют купаться только на официально открытых пляжах.
Как уточняет РИА «Оренбуржье», на сегодняшний день в регионе открыты официально 25 пляжей. Запланированы к открытию еще два.
22 июня сообщалось, что в Иркутской области с начала лета зафиксировано шесть трагических случаев на воде. Жертвами водной стихии стали четверо взрослых и двое детей.