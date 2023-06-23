Захарова назвала поставки немецкого оружия Украине спонсорством терроризма

Германия спонсирует террористов с помощью поставок оружия Украине. Об этом 23 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Так кому помогает Берлин, поставляя Киеву оружие? Ответ очевиден всем: диверсантам, подрывникам гражданской инфраструктуры. Дело за малым — назвать вещи своими словами: Германия спонсирует терроризм», — написала она в Telegram.

Так Захарова прокомментировала сообщения в немецких СМИ о том, что минобороны ФРГ подозревает Украину в подрыве аммиакопровода Тольятти – Одесса в Харьковской области.

«Причина — не дать реализовать черноморскую инициативу в полном формате. Мало того, министерство обороны ФРГ, по информации местных СМИ, прямо называет подобную деятельность диверсиями», — заявила она.

Ранее, 18 июня, немецкая газета Bild получила в распоряжение доклад минобороны Германии под грифом «только для служебного пользования». В нем допускается, что в подрыве аммиакопровода Тольятти – Одесса виноваты украинские диверсанты.

14 июня Захарова выразила сомнения в транспарентном расследовании подрыва участка аммиакопровода Тольятти – Одесса из-за позиции Киева. По ее словам, прозрачное расследование на данный момент под большим вопросом, поскольку Киев снова намеренно всё заблокирует.

Ранее, 5 июня, украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) подорвала аммиакопровод возле села Масютовка в Харьковской области. В результате этого пострадали мирные жители. Сообщалось, что на восстановление аммиакопровода уйдет от одного до трех месяцев.

Тольятти – Одесса является самым протяженным в мире трубопроводом, предназначенным для транспортировки аммиака из России по территории Украины. После начала спецоперации по защите Донбасса 24 февраля 2022 года транзит аммиака был приостановлен.