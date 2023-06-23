Врач назвал причины роста заболеваемости диабетом

Наблюдается рост заболеваемости диабетом, однако показатели не связаны с генетикой. Об этом заявил в пятницу, 23 июня, президент Национального медицинского центра эндокринологии Иван Дедов на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным.

«Я думаю, что это не генетика. Генетика настолько стабильная, настолько консервативная. Это эпигенетический фактор. Это разное. Тревоги, всевозможные психологические нагрузки и так далее, это и приводит», — сказал Дедов, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

Кроме того, специалист отметил, что самый высокий процент сахарного диабета приходится на жителей Финляндии.

Ранее, 20 июня, врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова рассказала «Известиям», какие существуют предпосылки для развития диабета второго типа. По ее словам, неправильное питание и малоподвижный образ жизни приводят к развитию заболевания. Кроме того, она также выделила наследственный фактор и вирусные заболевания.

15 декабря 2022 года Путин призвал правительство с нового года запустить масштабную программу по борьбе с диабетом. Он отметил, что прежде всего эта работа должна включать раннюю диагностику заболевания. Также в нее должны входить обеспечение граждан медицинскими изделиями, включая расходные материалы и лекарства, и профилактическая работа.