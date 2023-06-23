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Врач назвал причины роста заболеваемости диабетом

Эндокринолог Дедов: генетика не является причиной роста заболеваемости диабетом
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Фото: Global Look Press/Ruslan Kaniuka
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Наблюдается рост заболеваемости диабетом, однако показатели не связаны с генетикой. Об этом заявил в пятницу, 23 июня, президент Национального медицинского центра эндокринологии Иван Дедов на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным.

«Я думаю, что это не генетика. Генетика настолько стабильная, настолько консервативная. Это эпигенетический фактор. Это разное. Тревоги, всевозможные психологические нагрузки и так далее, это и приводит», — сказал Дедов, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

Кроме того, специалист отметил, что самый высокий процент сахарного диабета приходится на жителей Финляндии.

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Ранее, 20 июня, врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова рассказала «Известиям», какие существуют предпосылки для развития диабета второго типа. По ее словам, неправильное питание и малоподвижный образ жизни приводят к развитию заболевания. Кроме того, она также выделила наследственный фактор и вирусные заболевания.

15 декабря 2022 года Путин призвал правительство с нового года запустить масштабную программу по борьбе с диабетом. Он отметил, что прежде всего эта работа должна включать раннюю диагностику заболевания. Также в нее должны входить обеспечение граждан медицинскими изделиями, включая расходные материалы и лекарства, и профилактическая работа.

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