Пассажирка врезавшегося в дом в Уфе автомобиля скончалась в больнице
В больнице Уфы скончалась 19-летняя пассажирка автомобиля, врезавшегося в дом на улице 8 Марта. Об этом 23 июня сообщает «МедиаКорСеть» со ссылкой на пресс-службу МВД России по республике.
Врачи боролись за жизнь пострадавшей девушки более двух недель, однако спасти ее не удалось, говорится в публикации. Материалы проверки по факту ДТП направлены в следственный отдел.
Авария произошла 5 июня на улице 8 Марта. Легковой автомобиль Renault Duster на высокой скорости врезался в стену жилого дома, после чего перевернулся.
33-летний водитель и три пассажирки в возрасте 19, 20 и 24 лет оказались заблокированы внутри. Спасатели вытащили их из машины с помощью специнструмента.
«Известия» опубликовали кадры с места происшествия. На них виден перевернутый автомобиль с выбитыми стеклами и оторванной крышей.