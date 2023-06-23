В Чехии вступят в силу новые правила оплаты жилья для украинских беженцев

В Чехии с 1 июля вступят в силу новые правила оплаты жилья для беженцев c Украины. Об этом 23 июня сообщил портал Seznam Spravy.

Собственникам жилья, принявшим беженцев, нужно будет зарегистрироваться в реестре квартир и договоров, чтобы продолжать получать полный размер пособия. Также обязательным условием является проживание с украинцами под одной крышей.

Власти также перестанут платить за экстренное проживание людям с временной защитой, которые находятся в Чехии более 150 дней и не относятся к уязвимым группам населения, отмечает «Газета.Ru».

Министерство труда Чехии предупредило, что из-за новых правил беженцы начнут массового перемещаться в крупные города или возвращаться домой. Число тех, кому придется переехать, оценивается в 38–50 тыс. человек.

29 апреля сообщалось, что украинские беженцы в Европе сталкиваются с финансовыми проблемами из-за сокращения материальной помощи. Так, четырьмя месяцами ранее власти Румынии были вынуждены отказаться от предоставления украинцам жилья за государственный счет. Теперь правительство планирует вдвое урезать социальные выплаты.

До этого, 15 апреля, издание Bild со ссылкой на службу занятости сообщало, что в Германии только 10% из всех находящихся там украинских беженцев имеют работу. Исследование проводилось в Лейпциге, где находилось 65 187 украинцев.

Страны ЕС стали принимать беженцев с Украины после начала спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Россия объявила о начале СВО 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.