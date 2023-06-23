В МЧС сообщили о ликвидации пожара в торговом помещении в Краснодаре
В Краснодаре ликвидирован пожар в торговых рядах, который охватил 800 кв. м. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Из-за высокой горючей загрузки огонь распространился по всей кровле, произошло ее обрушение. Вместе с тем пожарным удалось не допустить распространения возгорания на соседние здания и сооружения. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Всего к тушению было привлечено 22 единицы техники и 63 человека.
О возгорании и обрушении крыши здания в Краснодаре стало известно ранее в этот день. Пожар произошел на 9-м км Ростовского шоссе, сообщение о нем поступило на пульт диспетчера в 17:23.
Общая площадь возгорания составила 800 кв. м. Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние здания и сооружения.