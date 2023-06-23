Одесского военкома уволили за коррупцию

В Одессе военкома уволили за коррупцию. Соответствующее поручение 23 июня дал президент Украины Владимир Зеленский.

«Дал срочное поручение главкому Залужному немедленно освободить от должности, так сказать, одесского военкома — начальника местного центра комплектования, о котором говорит вся наша страна», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Украинский лидер рассказал, что поручил срочно создать комиссию под руководством первого заместителя министра обороны Украины генерала Александра Павлюка, чтобы проверить всех региональных военкомов страны на предмет коррупции, «чтобы они не позорили государство».

Ранее в этот день украинские издания сообщали, что в коррупции подозревается одесский военком Евгений Борисов. По информации журналистов, в конце 2022 года Борисов купил на испанском курорте Марбелья виллу стоимостью почти €4 млн. На вилле заметили электромобиль Mercedes класса 2022 года стоимостью от $100 тыс. Украинские власти информацию не прокомментировали.

Ранее, 26 мая, Зеленский уволил начальника Службы безопасности Украины (СБУ) в Хмельницкой области Тараса Цюцюру. Причина увольнения не указывалась.

Масштабные кадровые перестановки проводились и в других украинских ведомствах после начала Россией спецоперации по защите Донбасса в феврале 2022 года. По мнению общественного деятеля и журналиста из Одессы Леонида Штекеля, главной причиной данных решений является усиливающаяся проблема коррупции.