BMW отзовет более 37 тыс. автомобилей в России
Российское представительство автоконцерна BMW отзовет многотысячную партию автомобилей по причине возможных проблем с механизмом подушек безопасности. Об этом 23 июня сообщает Росстандарт.
Речь идет о 37 276 автомобилях BMW X5 (серия E70), X6 (серия E72), X6 (серия E71), выпущенных с ноября 2006 года по июнь 2014-го.
В ведомстве указали, что из-за старения механизмов автомобиля может произойти сбой газогенератора подушек безопасности и «при неблагоприятных обстоятельствах» вероятны взрыв и травмы пассажиров.
Отмечается, что на всех транспортных средствах заменят подушки безопасности водителя и подушки безопасности со стороны переднего пассажира.
В феврале компания Nissan решила отозвать почти полмиллиарда автомобилей по всему миру из-за травмоопасных логотипов, размещенных на руле.