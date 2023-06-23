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BMW отзовет более 37 тыс. автомобилей в России

Росстандарт: BMW отзовет более 37 тыс. машин в России из-за возможных проблем с подушками безопасности
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Фото: commons.wikimedia.org
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Российское представительство автоконцерна BMW отзовет многотысячную партию автомобилей по причине возможных проблем с механизмом подушек безопасности. Об этом 23 июня сообщает Росстандарт.

Речь идет о 37 276 автомобилях BMW X5 (серия E70), X6 (серия E72), X6 (серия E71), выпущенных с ноября 2006 года по июнь 2014-го.

В ведомстве указали, что из-за старения механизмов автомобиля может произойти сбой газогенератора подушек безопасности и «при неблагоприятных обстоятельствах» вероятны взрыв и травмы пассажиров.

Отмечается, что на всех транспортных средствах заменят подушки безопасности водителя и подушки безопасности со стороны переднего пассажира.

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