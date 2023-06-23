Польский турист напал на россиянина в отеле Египта

В Египте турист из Польши напал на россиянина. Об этом 23 июня сообщил пострадавший.

Мужчина рассказал, что польский отдыхающий оскорбил его семью, а затем попытался избить его в отеле в регионе Сафага. Это произошло, когда мужчина с семьей пошел на обед. Гражданин Польши стоял в очереди за россиянином. Сын российского туриста прошел мимо поляка. Он не задел польского туриста, но тот начал нелестно отзываться о россиянах, а также кричать на детей. Мужчина заявил, что поляк призывал российскую семью уйти.

«Гражданин Польши был настроен очень агрессивно, притом что мужчина не был пьяным. Разговор шел уже на повышенных тонах. Затем он напал на меня, и дело чуть не дошло до поножовщины, жена остановила», — рассказал пострадавший мужчина «РИА Новости».

Другие европейские туристы, отдыхающие в отеле, по словам пострадавшего, не были так агрессивно настроены. Мужчина отметил, что его гид был в курсе инцидента, но только сказал, что сообщил о нем на ресепшен отеля.

Телеканал Habertürk 12 июня сообщил о нападении на российского туриста в центре столицы Турции Стамбула. Между Вячеславом Нечипорчуком и четырьмя людьми, которые, предположительно, были вымогателями, произошла драка, во время которой россиянина зарезали. Оказалось, что нападавшие пытались забрать у мужчины телефон.