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Гендиректор «Ахмата» допустил возможность сохранения в команде футболиста Карапузова

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Полузащитник московского «Динамо» Владислав Карапузов, проведший два предыдущих сезона на правах аренды в грозненском «Ахмате», может остаться в клубе из Чеченской Республики. О переговорах по его новому трансферу «Известиям» сообщил генеральный директор команды Ахмед Айдамиров.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что 23-летний футболист вернется в «Динамо» к первому предсезонному сбору московской команды. Его контракт с бело-голубыми действует до июня 2025 года.

«Мы в диалоге по Карапузову. Аренда или полноценный трансфер? Варианты всегда есть. Мы в диалоге с «Динамо» по Владиславу, но более подробно я пока не хочу говорить», — сообщил «Известиям» гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.

В минувшем сезоне Карапузов помог «Ахмату» повторить лучший результат в своей истории в чемпионате России — пятое место в РПЛ. Ранее клубу удавалось это сделать в 2017 году. По словам гендиректора грозненцев, они не прочь повторить или превзойти этот успех. При этом бюджет клуба должен сохраниться, несмотря на санкции, под которыми находится «Ахмат» с 2022 года.

«Будем стараться повторить этот результат или улучшить. Есть же, куда стремиться. Пятое место — это же не самая лучшая позиция, которую можно занять. Будем стараться улучшать. Бюджет у нас такой же, как и в прошлом сезоне. Он сохраняется. Работаем над усилением состава. Есть понимание, где надо усилиться. Селекция ведется круглый год. Учитывая то, что мы находимся под санкциями, пытаемся делать всё возможное», — добавил Айдамиров.

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Уроженец Норильска Владислав Карапузов является воспитанником столичного «Локомотива», в «Динамо» перешел в 2019 году, а через год дебютировал за главную команду в РПЛ, сыграв в ней 14 матчей в чемпионате России. В первой половине 2021 года он выступал на правах аренды за «Тамбов», проведя в его составе 10 матчей в национальном первенстве. После чего на год ушел в аренду в «Ахмат», а еще через год клубы продлили ее. Всего за грозненцев в чемпионате Карапузов сыграл 47 матчей, забил 3 гола.

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