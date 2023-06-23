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Сальдо заявил о закрытии Чонгарского моста на 15–20 дней

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Фото: РИА Новости
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Чонгарский мост на границе Херсонской области и Республики Крым будет закрыт в течение 15–20 дней. Об этом 23 июня сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

«Мост в ближайшие 15–20 дней, даже, может быть, больше, пока проводятся там работы, исследуют, что с ним делать, непригоден для передвижения», — сказал он телеканалу «Россия 24».

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Накануне, 22 июня, мост попал под обстрел Вооруженных сил Украины. Движение автотранспорта между Херсонской областью и Крымом действует по резервному маршруту.

В тот день Сальдо указал, что Чонгарский мост будет восстановлен за несколько дней, на ход спецоперации РФ по защите Донбасса атака не повлияет. По мнению врио губернатора, целью киевского режима было доставить неудобства местным жителям.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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