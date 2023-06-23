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Эксперт усомнилась в возможности ЕС заблокировать реэкспорт в Россию на 100%

Эксперт Пархалина: Евросоюз никогда не сможет заблокировать реэкспорт в Россию на 100%
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Европа никогда не сможет достичь полной блокировки реэкспорта товаров в Россию. Об этом заявила 23 июня президент Российской ассоциации евро-атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина.

Ранее в этот же день вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России, в который вошел целый комплекс дополнительных экономических и персональных ограничений и механизм по борьбе с обходом антироссийских рестрикций.

«Частично это (борьба с обходом санкций. — Ред.) удастся. То есть это решето удастся <...> залатать, но стопроцентного, конечно, результата не будет», — сказала Пархалина в разговоре с «РИА Новости».

Вместе с тем первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» указал, что Евросоюз продолжает придерживаться санкционной политики, несмотря на то что ограничения бьют по самим странам объединения.

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Кроме того, в рамках нового пакета санкций поставки сырой нефти по северному участку нефтепровода «Дружба» прекращаются. Ранее Германии и Польше была предоставлена временная отсрочка, которая прекращает свое действие. В то же время Казахстан и любая другая третья страна продолжат поставлять энергоресурсы по «Дружбе».

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что решение ЕС полностью запретить поставки нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» — это попытка сохранить нынешний статус-кво и не дать Германии вернуться к закупкам российской нефти.

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