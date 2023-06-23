Крыша здания обрушилась из-за пожара в Краснодаре

Из-за пожара обрушилась крыша здания в Краснодаре. Об этом 23 июня сообщило Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.

«Произошло загорание в здании на площади 400 кв. м. Из-за высокой горючей загрузки огонь быстро распространился по всей кровле, произошло ее обрушение», — сообщило ведомство в Telegram.

Пожар произошел на 9-м км Ростовского шоссе, сообщение о нем поступило на пульт диспетчера в 17:23.

Общая площадь возгорания составила 800 кв. м. Пожарным удалось не допустить распространения возгорания на соседние здания и сооружения. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее в этот день в городе Богородицке Тульской области загорелась пожарная часть. Огонь охватил всё здание.