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В квартире на севере Москвы после пожара обнаружили труп мужчины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Труп мужчины был обнаружен после пожара в квартире на севере Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в пятницу, 23 июня.

«После тушения пожара в квартире на 12-м этаже жилого дома на улице Маршала Федоренко обнаружено тело мужчины. Предварительно, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем», — сказали в ведомстве агентству городских новостей «Москва».

Для установления причины возгорания назначат пожарно-техническую экспертизу.

Тимирязевская межрайонная прокуратура проконтролирует ход и результаты доследственной проверки, а также принятие по ее результатам процессуального решения.

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Ранее в этот день уголовное дело было возбуждено по факту возгорания мусора на юге Москвы, сообщает телеканал «360».

По предварительным данным, причиной пожара на мусоросортировочном комплексе стало нарушение правил хранения твердых бытовых отходов (ТБО).

О возгорании на мусоросортировочном комплексе в столице на Дорожной улице стало известно накануне.

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