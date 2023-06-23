Реклама
Прямой эфир
Экономика
Цена биткоина впервые с середины апреля превысила $31 тыс.
Мир
В МИД РФ призвали Баку разблокировать движение по Лачинскому коридору
Мир
ООН призвала снять все препятствия для продолжения зерновой сделки
Мир
Новак провел переговоры с королем Бахрейна
Мир
Извержение вулкана Семеру началось в Индонезии
Общество
Путин присвоил 175-й Лунинецко-Пинской бригаде наименование «гвардейская»
Экономика
ЦБ России ужесточит с 1 сентября регулирование выдачи необеспеченных потребкредитов
Общество
Вильфанд сообщил о пришедшей на юг России комфортной погоде
Мир
Нидерланды к 1 октября прекратят добычу газа на Гронингемском месторождении
Происшествия
Тропический шторм «Синди» сформировался в Атлантическом океане
Мир
В турецком Мармарисе разгорелся лесной пожар
Происшествия
В Кемерово семеро подростков пострадали при пожаре в жилом доме
Армия
Российские авиастроители передали МО новую партию истребителей Су-35С
Сюжет:

Датская Carlsberg завершила поиск нового инвестора для компании «Балтика»

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Датский пивоваренный концерн Carlsberg завершил поиск инвестора для компании «Балтика». Об этом 23 июня сообщила ее пресс-служба.

«После масштабного и кропотливого поиска инвестора для своего бизнеса в России Carlsberg Group объявила о завершении этого процесса и о подписании соглашения с будущим владельцем активов», — сообщила компания на своем сайте.

Следующим этапом сделки станет ее одобрение регулирующими органами Российской Федерации. До этого момента «Балтика» продолжит операционную и коммерческую деятельность в текущем режиме, сохраняя все обязательства перед партнерами и социальные гарантии для сотрудников.

Знак вливания: в России вводится обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков
Мера назрела из-за масштабного оборота нелегальной продукции

6 апреля газета Berlingske сообщила, что Carlsberg Group ведет переговоры о продаже компании «Балтика» с группой компаний «Черноголовка» и израильской CBC Group. По подсчетам экспертов, бизнес Carlsberg в России стоит $2,93 млрд.

Carlsberg объявил о продаже всех своих активов в РФ и уходе с российского рынка 28 марта. Гендиректор Кеес т'Харт объяснил решение об уходе осуждением спецоперации по защите Донбасса.

Международные компании приостанавливают сотрудничество с Россией на фоне санкций западных стран. Их ввели после того, как 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите Донбасса.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023