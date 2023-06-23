Датская Carlsberg завершила поиск нового инвестора для компании «Балтика»

Датский пивоваренный концерн Carlsberg завершил поиск инвестора для компании «Балтика». Об этом 23 июня сообщила ее пресс-служба.

«После масштабного и кропотливого поиска инвестора для своего бизнеса в России Carlsberg Group объявила о завершении этого процесса и о подписании соглашения с будущим владельцем активов», — сообщила компания на своем сайте.

Следующим этапом сделки станет ее одобрение регулирующими органами Российской Федерации. До этого момента «Балтика» продолжит операционную и коммерческую деятельность в текущем режиме, сохраняя все обязательства перед партнерами и социальные гарантии для сотрудников.

6 апреля газета Berlingske сообщила, что Carlsberg Group ведет переговоры о продаже компании «Балтика» с группой компаний «Черноголовка» и израильской CBC Group. По подсчетам экспертов, бизнес Carlsberg в России стоит $2,93 млрд.

Carlsberg объявил о продаже всех своих активов в РФ и уходе с российского рынка 28 марта. Гендиректор Кеес т'Харт объяснил решение об уходе осуждением спецоперации по защите Донбасса.

Международные компании приостанавливают сотрудничество с Россией на фоне санкций западных стран. Их ввели после того, как 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите Донбасса.