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В МИД РФ призвали Баку разблокировать движение по Лачинскому коридору
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Сюжет:

В МИД РФ призвали Баку разблокировать движение по Лачинскому коридору

Захарова: РФ продолжит активные усилия по урегулированию ситуации по Лачинскому коридору
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Перекрытие азербайджанской стороной въезда в Лачинский коридор ведет к нагнетанию напряженности и не способствуют нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией при содействии России. Такое мнение выразила в пятницу, 23 июня, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В связи с перекрытием азербайджанской стороной въезда в Лачинский коридор обращаем внимание на то, что подобные действия являются нарушением положений Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года», — приводятся слова дипломата в сообщении пресс-службы министерства.

Кроме того, Захарова выразила надежду, что Ереван не откажется от взаимодействия в трехсторонних форматах, потому как простой негативно влияет на ситуацию в регионе и приводит к эскалации.

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Ранее, 4 июня, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил, что мирный договор между Азербайджаном и Арменией может быть заключен до конца года. Он также заявил, что Ереван хочет привлечь международное присутствие в Лачинский коридор и Нагорный Карабах.

25 мая в Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Тогда российский лидер отметил, что ситуация между Баку и Ереваном движется к урегулированию, несмотря на некоторые сложности. Он подчеркнул, что препятствия для урегулирования отношений между странами по большому счету являются «чисто техническими вопросами», они преодолимы.

До этого, 22 мая, Пашинян заявил, что Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. Он выразил надежду на то, что страны смогут договориться о подписании мирного соглашения в ближайшее время.

Лачинский коридор является шестикилометровым горным коридором, который соединяет Армению и Нагорный Карабах. Он расположен в Лачинском районе Азербайджана. В ноябре 2020 года в коридоре был развернут миротворческий контингент РФ в соответствии с трехсторонним заявлением о прекращении огня, которое подписали Путин, Алиев и Пашинян.

Отношения двух стран обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

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