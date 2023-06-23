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Эксперт назвал причину попытки вывоза из России радиоактивного цезия-137

Эксперт Литовкин объяснил намерением совершить провокацию попытку вывоза из России радиоактивного цезия-137
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Фото: Global Look Press/Oskar Eyb
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Попытка вывоза из России партии цезия-137 расценивается как стремление Службы безопасности Украины (СБУ) устроить провокацию в отношении РФ. Такое мнение военный эксперт Виктор Литовкин высказал в пятницу, 23 июня.

«Почему именно наш — потому что по цезию можно определить, чей он, кто его выработал. Специалисты возьмут этот цезий на анализ и выяснят, чей он. Во-вторых, он очень дорогой. Продать его — это бешеные деньги», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

Аналитик допустил, что провокации со стороны Украины и ее западных союзников в какой-то момент могут перерасти в реальные действия.

«Это будет заражение местности, заражение воды и воздуха. Но им плевать на то, что кто получит. Вот они получили снаряды с урановым стержнем — понятно, что эти снаряды оставят после себя след и на этой земле ничего расти не будет», — сказал Литовкин.

Он добавил, что их всё равно применяют, не жалея даже своего собственного населения.

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Ранее в этот день ФСБ сообщила, что подозреваемые в попытке вывоза из России цезия-137 для дискредитации РФ арестованы.

Были задержаны пять человек, они пытались вывезти из страны 1 кг радиоактивного вещества. Уточняется, что члены организованной преступной группы действовали при координации гражданина Украины, передает RT.

Цезий-137 планировалось использовать за рубежом для постановочных сцен применения оружия массового поражения, чтобы дискредитировать Россию.

Задержанные дают признательные показания. Возбуждено уголовное дело по ст. 220 («Незаконное обращение с радиоактивными веществами») и ст. 30, ст. 226.1 («Приготовление к контрабанде радиоактивных веществ») УК России, передает НСН.

Накануне, 22 июня, стало известно о том, что ФСБ задержала в Мелитополе диверсантов Службы безопасности Украины (СБУ). Участники ДРГ планировали подорвать железнодорожные пути в момент следования состава с военной техникой и грузами для российской армии. Диверсантов удалось поймать в момент изъятия из схрона самодельного взрывного устройства перед его закладкой на железнодорожных путях.

Возбуждены уголовные дела по ст. 205 («Террористический акт») и ст. 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК России.

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