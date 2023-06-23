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Депутат бундестага заявил о безразличии правительства ФРГ к расследованию взрывов СП

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Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Sauer
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Правительство Германии не заинтересовано в объективном расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом 23 июня заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), соучредитель Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии Ойген Шмидт.

«Ровно восемь месяцев назад три из четырех трубопроводов «Северного потока» были взорваны. После этого инцидента я направил федеральному правительству Германии более 100 запросов. Недавно пришли ответы еще на 34. Все они уклончивы и недостаточны», — заявил он на своем YouTube-канале.

Шмидт указал, что немецкие следственные органы работают совместно с США, в связи с чем федеральное правительство исключает возможность того, что Соединенные Штаты могут быть возможным виновником.

«Немецкое правительство, работая с США, дает шанс скрыть следы преступления в подрыве «Северного потока». Кроме того, Германия вместе с Норвегией — еще одним потенциальным преступником — предложили создать в штаб-квартире НАТО координационную группу по важнейшей подводной инфраструктуре», — отметил депутат.

От лица фракции АдГ Шмидт призвал правительство ФРГ проявить решительную волю к расследованию и представлять интересы Германии, а не других стран.

Северный потом: США не предоставили разъяснения РФ о взрывах на газопроводах
Кто затягивает расследование прошлогодних диверсий

16 июня первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США и их союзники до сих пор не представили «убедительных опровержений фактов» своей непричастности к диверсии.

Днем ранее Москва обратила внимание Совета Безопасности ООН на отсутствие продвижения в расследовании терактов на газопроводах «Северный поток», которое проводят ФРГ, Дания и Швеция.

Тогда же министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в кулуарах Петербургского экономического форума заявил, что отсутствие каких-либо выводов по поводу террористического акта на СП вызывает возмущение. Он также напомнил, что с момента диверсии прошел почти год.

13 июня Politico написала о возможной причастности к инциденту главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. По данным газеты, в операции участвовала небольшая команда водолазов на парусной лодке. При этом взорвать трубопроводы изначально планировалось еще в июне 2022 года.

Нидерландская телерадиовещательная корпорация сообщала, что ЦРУ призывало не взрывать «Северный поток» после предупреждения Службы военной разведки Нидерландов о намерениях Киева.

В конце сентября 2022 года ветки крупнейших европейских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были подорваны. Позднее президент РФ Владимир Путин назвал случившееся актом международного терроризма.

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