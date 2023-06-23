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Китай призвал мировое сообщество отказаться от эскалации конфликта на Украине

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Фото: Global Look Press/UN Photo/Cia Pak
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Китай настаивает, чтобы мировое сообщество воздержалось от эскалации конфликта на Украине. Заявил в пятницу, 23 июня, заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

«Боевые действия на Украине проходят этап эскалации. Разрушение Каховской ГЭС напоминает о том, что если боевые действия продолжатся, будут возникать все новые риски», — сказал он.

Представитель КНР имел ввиду прорыв Каховской ГЭС, который произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.

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Ранее, 20 июня, из материала Reuters стало известно, что лидеры Европейского союза (ЕС) намерены обратиться к Китаю на следующей неделе с просьбой помочь положить конец конфликту на Украине. Европа также призывает КНР включиться в решение глобальных проблем, таких как изменение климата.

До этого, 26 мая, представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер признался, что представители Германии на встрече со спецпредставителем КНР по делам Евразии Ли Хуэем в Берлине призвали Китай оказать влияние на Россию в контексте украинского кризиса. По словам дипломата, Михаэлис просил КНР осудить действия Москвы и отказаться от поставок России оружия. При этом китайская сторона неоднократная заявляла, что не поставляет оружие в Россию.

В середине мая спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ходе переговоров с украинскими властями заявил, что Пекин готов содействовать международному сообществу в формировании общей позиции по урегулированию украинского кризиса, а также приложить собственные усилия для скорейшего восстановления мира.

Китай в конце февраля представил свой план по урегулированию конфликта на Украине. В нем Пекин призвал все стороны прекратить боевые действия, отказаться от менталитета холодной войны и начать мирные переговоры, заявив о готовности дать площадку для встречи. Вместе с тем в КНР выступили против атак на атомные электростанции и ядерные объекты, а также повторили тезис о том, что ядерные войны не должны вестись.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе

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