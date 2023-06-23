Врач оценила риск распространения чумы в России

Риск распространения чумы в России на фоне выявленных очагов заболевания в Монголии минимален. Об этом в разговоре с «Известиями» 23 июня заявила врач аллерголог-иммунолог клиники «Ниармедик» Алина Кульдибаева.

По последним данным, в Монголии выявлено 137 природных очагов чумы, в том числе на границе с Россией.

«Все особо опасные инфекции, к которым относится и чума, берутся под особый контроль органов Роспотребнадзора. Ведомство следит за организацией комплекса мер, направленных на недопущение распространения инфекции. Вводится карантин, а лица, подвергшиеся риску заражения, изолируются. Поэтому я расцениваю риски распространения чумы в стране как минимальные», — сказала Кульдибаева.

В свою очередь, врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова отметила, что речь идет об очагах бубонной чумы, которая является наименее заразным видом заболевания, так как распространяется через соприкосновение кожей.

«Гораздо больше рисков, когда чума распространяется воздушно-капельным путем. То есть при чихании, разговоре уже возникает риск заражения. Бубонная чума в основном распространяется при укусах блох, грызунов и локализована в очагах определенных регионов. За ними организован контроль, потому что они регулярно дают о себе знать активизацией заболевания», — добавила Серебренникова.

В связи с этим, она оценила риск распространения чумы за пределами указанных очагов как «небольшой».

«Местное население и те, кто планирует посещать такие регионы, как правило, делают профилактические прививки», — подытожила врач.

На сообщения об обнаружении очагов чумы также отреагировали в Роспотребнадзоре. В ведомстве отметили, что держат на контроле ситуацию по природным очагам на территориях, граничащих с РФ, и что случаев заражения человека чумой в России не было с 2017 года.