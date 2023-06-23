Подоляк обвинил Запад в отсутствии успехов контрнаступления ВСУ

В слабых результатах контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) виноваты страны Запада, медлившие с поставками военной техники Украине, заявил в пятницу, 23 июня, советник главы офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

По его словам, время, потраченное Киевом на убеждение западных столиц предоставить всё необходимое для контрнаступления вооружение, было использовано Москвой для выстраивания укреплений, глубокой оборонной линии и системы минных полей.

Подоляк признал, что российская оборона больше не может быть взломана лобовыми атаки.

«Сегодня для того, чтобы сломать российский фронт, требуется разумный и взвешенный подход. Жизнь солдата — самая главная ценность для Украины сегодня», — сказал он.

Накануне, 22 июня, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о снижении темпов украинского наступления ввиду больших потерь противника. При этом у украинской стороны всё еще сохраняются силы на ведение дальнейших боевых действий, подчеркнул глава Минобороны.

В свою очередь, секретарь Совбеза Николай Патрушев уточнил, что в период с 4 по 21 июня потери украинской стороны в живой силе составили 13 тыс. человек. Российские силы также лишили боевиков 246 танков, в том числе 13 бронемашин западного образца.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.