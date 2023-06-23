Турция возглавила список самых желанных стран для путешественников из России

Самой популярной страной для отдыха у российских путешественников этим летом стала Турция. На нее приходится до 65% от всего объема зарубежных туров. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии. 750 рейсов в неделю совершалось в Турцию в пиковый сезон 2022 года. Максимальная согласованная квота 2023-го — 1,2 тыс. рейсов в неделю. По словам заместителя президента союза, цены на перелет по сравнению с прошлым годом стали доступнее, передает телеканал «Известия». По его оценке, этим летом в открытые и доступные зарубежные страны по пакетным турам отправится около 5–6 млн человек, и большинство из них поедет в Турцию.

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