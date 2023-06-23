ООН призвала снять все препятствия для продолжения зерновой сделки

Организация Объединенных Наций (ООН) полностью привержена поддержке меморандума экспорта российского продовольствия и удобрений, в связи с чем настаивает на том, чтобы все преграды для реализации зерновой сделки были устранены. Об этом заявила 23 июня заместитель генерального секретаря организации Розмари Дикарло.

Она отметила, что в ООН разочарованы замедлением работы черноморской инициативы.

«Экспорт продовольствия через морские гуманитарные коридоры снизился. <…> Мы призываем к тому, чтобы все преграды были устранены для обеспечения продолжения этой договоренности», — указала Дикарло на заседании Совета Безопасности ООН.

Ранее, 20 июня, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США надеются на продление зерновой сделки и собираются оказывать поддержку ООН и Турции по этому вопросу. Тогда как официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил 21 июня, что предпосылок для продления зерновой сделки нет.

Также 20 июня заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что всё идет к тому, что 18 июля станет днем завершения зерновой сделки. Тогда же представитель генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация, несмотря ни на что, продолжает работать с Россией и Украиной по продлению инициативы.

За несколько дней до этого российский министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил, что в рамках сделки работает только украинская часть, а ситуация по российским удобрениям и продовольствию не сдвинулась с места.

Кроме того, выход Москвы из зерновой сделки допустил президент Российской Федерации Владимир Путин 13 июня. Он отмечал, что интересы России не учитываются, а также ничего не предпринято с точки зрения либерализации поставок зерна.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений России на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.