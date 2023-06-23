Пожилой мужчина погиб при пожаре в частном доме в Удмуртии

В городе Камбарка в Удмуртии в результате пожара в частном доме погиб пожилой мужчина. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС России.

Пожар произошел в ночь на 23 июня в переулке Школьном. К моменту прибытия спасателей огнем были объяты кровля частного дома и надворные постройки, пишет ИА «Сусанин».

В результате погиб 73-летний мужчина. По данным Udm-info.ru, причиной смерти стало отравление продуктами горения.

Общая площадь возгорания составила 92 кв. м. Огнем уничтожена веранда, повреждены кровля и стены дома, надворные постройки. Причина пожара и его обстоятельства устанавливаются.

23 июня «Известия» со ссылкой на источник сообщали о пожаре в жилом доме в Кемерово. Пострадали семеро подростков. По данным источника, всем пострадавшим — 14–15 лет.