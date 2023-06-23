Вопрос вывода РСХБ из-под санкций ЕС ради зерновой сделки не обсуждался

В Евросоюзе не обсуждают вывод Россельхозбанка из-под санкций ради продления зерновой сделки. Об этом 23 июня сообщил дипломатический источник ТАСС.

«Вопрос об отмене этих санкций в принципе не стоит до завершения конфликта [на Украине]. Что касается зерновой инициативы ООН, то она должна выполняться без дополнительных условий», — сообщил собеседник агентства в миссии одной из европейских стран при ЕС.

Ранее, 13 июня, президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами допустил выход из зерновой сделки. Глава государства отметил, что интересы Москвы в зерновой сделке не учитываются, ничего не предпринято с точки зрения либерализации поставок российского зерна. Российский лидер указал на то, что большая часть украинского зерна идет в благополучные государства Евросоюза, а не в беднейшие страны мира.

Еще в мае министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что если ситуация с зерновой сделкой не изменится, то ее продление не будет иметь смысла.

В том же месяце замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что если Россельхозбанк не подключат к международной межбанковской системе SWIFT, то зерновая сделка истечет 17 июля.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.