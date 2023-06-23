Послы ЕС утвердили расширение производства боеприпасов до 1 млн в год

Представители Евросоюза утвердили проект расширения производства боеприпасов до 1 млн в год. Об этом заявило представительство Швеции в совете ЕС в пятницу, 23 июня, в Twitter.

«Послы ЕС только что утвердили мандат на переговоры с Европарламентом о регламенте акта поддержки производства боеприпасов», — говорится в сообщении. В частности, речь идет об артиллерийских снарядах, ракетах для реактивных систем залпового огня и средств противовоздушной обороны.

Как отметили в ведомстве, проект будет способствовать наращиванию оборотов ЕС по производству боеприпасов, что, в свою очередь, позволит его оборонной промышленности лучше поддерживать вооруженные силы Киева и государств-членов, добавляет «Газета.Ru».

3 мая ЕК представила план по наращиванию производства боеприпасов. Согласно ему, расширение решит проблемы текущей нехватки боеприпасов и ракет, а также их компонентов. В частности, проект направлен на повышение оперативности и укрепления оборонной способности промышленности Союза и возможности обеспечивать своевременные поставки боеприпасов и ракет в Европу.

По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, уровень производства боеприпасов в странах ЕС должен достичь 1 млн в год. Чтобы достичь этого показателя, 11 стран начнут ускоренный выпуск снарядов натовского калибра 155 мм, еще две страны ЕС — снарядов калибра 152 мм.

Вместе с тем в начале апреля немецкая газета Welt am Sonntag написала, что военные круги в Брюсселе ставят под сомнение реализацию плана, по которому Евросоюз должен передать Украине 1 млн снарядов.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

МИД РФ в апреле прошлого года направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву, подчеркивая, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.