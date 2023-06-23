Реклама
Прямой эфир
Экономика
Цена биткоина впервые с середины апреля превысила $31 тыс.
Мир
В МИД РФ призвали Баку разблокировать движение по Лачинскому коридору
Мир
ООН призвала снять все препятствия для продолжения зерновой сделки
Мир
Новак провел переговоры с королем Бахрейна
Мир
Извержение вулкана Семеру началось в Индонезии
Общество
Путин присвоил 175-й Лунинецко-Пинской бригаде наименование «гвардейская»
Экономика
ЦБ России ужесточит с 1 сентября регулирование выдачи необеспеченных потребкредитов
Общество
Вильфанд сообщил о пришедшей на юг России комфортной погоде
Мир
Нидерланды к 1 октября прекратят добычу газа на Гронингемском месторождении
Происшествия
Тропический шторм «Синди» сформировался в Атлантическом океане
Мир
В турецком Мармарисе разгорелся лесной пожар
Происшествия
В Кемерово семеро подростков пострадали при пожаре в жилом доме
Армия
Российские авиастроители передали МО новую партию истребителей Су-35С

Послы ЕС утвердили расширение производства боеприпасов до 1 млн в год

0
Фото: REUTERS/Fabian Bimmer
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представители Евросоюза утвердили проект расширения производства боеприпасов до 1 млн в год. Об этом заявило представительство Швеции в совете ЕС в пятницу, 23 июня, в Twitter.

«Послы ЕС только что утвердили мандат на переговоры с Европарламентом о регламенте акта поддержки производства боеприпасов», — говорится в сообщении. В частности, речь идет об артиллерийских снарядах, ракетах для реактивных систем залпового огня и средств противовоздушной обороны.

Как отметили в ведомстве, проект будет способствовать наращиванию оборотов ЕС по производству боеприпасов, что, в свою очередь, позволит его оборонной промышленности лучше поддерживать вооруженные силы Киева и государств-членов, добавляет «Газета.Ru».

3 мая ЕК представила план по наращиванию производства боеприпасов. Согласно ему, расширение решит проблемы текущей нехватки боеприпасов и ракет, а также их компонентов. В частности, проект направлен на повышение оперативности и укрепления оборонной способности промышленности Союза и возможности обеспечивать своевременные поставки боеприпасов и ракет в Европу.

По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, уровень производства боеприпасов в странах ЕС должен достичь 1 млн в год. Чтобы достичь этого показателя, 11 стран начнут ускоренный выпуск снарядов натовского калибра 155 мм, еще две страны ЕС — снарядов калибра 152 мм.

Столтенберг призвал страны НАТО нарастить производство оружия

Вместе с тем в начале апреля немецкая газета Welt am Sonntag написала, что военные круги в Брюсселе ставят под сомнение реализацию плана, по которому Евросоюз должен передать Украине 1 млн снарядов.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

МИД РФ в апреле прошлого года направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву, подчеркивая, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023