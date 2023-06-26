Эрдоганомика замкнутого цикла

Центральный банк Турции на днях всех удивил, а некоторых даже разочаровал, повысив ключевую ставку. Но подняли ее всего до 15%. Турецкая лира 22 июня отреагировала на решение регулятора обвалом на 5,64% всего за один день. Если считать с начала месяца, то лира обвалилась по отношению к доллару США почти на 21%.

Эксперты раскритиковали турецкий ЦБ за половинчатость решения. Консенсус европейских и турецких аналитиков ожидал увеличения до 20–25%.

Вот почему: годовая инфляция в Турции в мае этого года составляла 39,6%. В глобальном инвестиционном банке Goldman Sachs подсчитали, что для снижения такого быстрого роста цен до целевого уровня 5%, запланированного Центробанком Турции к концу 2023 года, регулятору нужно было повышать ставку сразу до 40% — чтобы населению стало выгодно нести деньги в банки.

Решение о повышении процентной ставки было первым с момента назначения нового руководителя ЦБ Турции, которым стала экономист Хафизе Гайе Эркан (особо отметим, что пост главы турецкого Центробанка впервые заняла женщина), ранее работавшая в ряде американских инвестиционных банков, в том числе — в разорившемся весной First Republic. Валютный рынок Турции и многие простые граждане, уставшие от обесценения доходов, возлагали на это назначение большие надежды, ожидая, что у новой главы регулятора приоритетом станет борьба с инфляцией.

Ранее, во время предыдущего президентского срока Реджепа Тайипа Эрдогана, были уволены три руководителя Центрального банка Турции, не согласных с курсом президента на обеспечение высоких темпов экономического роста за счет очень низких процентных ставок. Так называемая эрдоганомика себя оправдала в том смысле, что за последние семь лет ВВП Турции неуклонно повышался, а в 2021 году он увеличился на рекордные 11,6% на фоне восстановления после пандемии и локдаунов.

Более того, инфляция в Турции с 2023 года снижается достаточно быстрыми темпами: если в марте рост цен в стране составлял 50%, то в мае он снизился уже до 39,6%.

Президент Эрдоган решением нового главы Центробанка разочарован, по-видимому, не был, заявив только, что он разрешает Хафизе Гайе Эркан и министру финансов Турции принимать все необходимые меры для снижения инфляции в стране до однозначных цифр.

Вызвавшее неоднозначную реакцию решение ЦБ Турции повысить процентную ставку до 15% некоторые западные СМИ поспешили назвать «прощанием с эрдоганомикой».

Но мы считаем, что экономическую политику Реджепа Тайипа Эрдогана пока рано списывать со счетов и тем более объявлять провальной или не оправдавшей ожиданий в полной мере. Ведь автором модели «эрдоганомики», которая предполагает экономический рост за счет низких процентных ставок, является, вообще-то, не президент Турции.

Об эффективности такой модели писали многие великие экономисты XX века, а на практике она действует не только в Турции, но и в других развивающихся странах, например в Иране. В этой стране, чья основная статья экспорта — нефть — находится под эмбарго США и многих стран Запада, уже несколько лет подряд процентная ставка Центрального банка зафиксирована на одном уровне в 18% годовых, хотя инфляция в стране превышает 50%. При этом темпы роста ВВП Ирана в 2022 году, несмотря на все санкции и эмбарго на нефть, соответствовали уровням в мировой экономике — 2,9%.

Внешние условия для экономики Турции достаточно сильно отличаются от аналогичных для Ирана. Если последний находится под санкциями, то Турция, наоборот, достаточно сильно интегрирована в мировую экономику и зависима как от импорта сырья из других стран, так и от экспорта своих товаров и услуг (прежде всего туризма).

Поэтому рост инфляции в Турции, который достиг заоблачных уровней (80% в 2022 году), как считают в правительстве президента Эрдогана, был во многом вызван увеличением цен, в первую очередь на энергоресурсы и продовольствие, в других государствах. Соответственно, власти Турции, выбирая в прошлые годы между экономическим усилением и борьбой за снижение стоимости товаров и услуг путем повышения процентных ставок, сделали выбор в пользу первого.

Такой выбор логичен: если высокая инфляция «импортирована», то она снизится по мере снижения цен на сырье и товары за рубежом. А отечественного производителя быстроразвивающееся и при этом социально ориентированное государство должно поддерживать всегда.

Так что «эрдоганомика» будет, скорее всего, продолжаться и дальше, просто сегодняшние экономические реалии уже начинают вносить в нее свои корректировки. Не исключено, что Центробанк Турции в дальнейшем может зафиксировать процентную ставку на некоем нейтральном уровне, который не увеличивает и не снижает инфляцию.

Автор — ведущий аналитик Freedom Finance Global

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