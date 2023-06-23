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Три человека погибли в ДТП с грузовиком и фурой под Ульяновском

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Ульяновской области три человека погибли и трое пострадали в ДТП. По информации «Известий», грузовик вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фурой и легковым автомобилем.

На кадрах видно, как один из пострадавших поднимается на ноги и отбегает в сторону, после чего подходит к мужчине, лежащему на асфальте.

В результате аварии двое водителей скончались на месте, один из пассажиров умер в больнице. Пострадавшие сейчас в реанимации. Их состояние оценивается как тяжелое.

Предварительной причиной аварии считают лопнувшее колесо грузовика.

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В этот день сообщалось о гибели трех человек в ДТП в Якутии. Еще один получил травмы.

По предварительным данным, 19-летний водитель мотоцикла выехал на встречную полосу и врезался в другой мотоцикл.

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