Космонавты МКС завершили выход в открытый космос

Российский экипаж МКС завершил выход в открытый космос. Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин закрыли выходной люк модуля «Поиск». Космонавты работали на внешней поверхности станции более 6 часов 24 минут. За это время с модуля «Звезда» демонтировали оборудование старой системы связи. На место снятой аппаратуры установили новую технику, передает телеканал «Известия». С модуля «Поиск» демонтировали контейнер с микроорганизмами. Взятые пробы покажут влияние внеземного пространства на бактерии. Следующий выход в открытый космос запланирован на август.

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