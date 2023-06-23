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Космонавты МКС завершили выход в открытый космос

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Российский экипаж МКС завершил выход в открытый космос. Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин закрыли выходной люк модуля «Поиск». Космонавты работали на внешней поверхности станции более 6 часов 24 минут. За это время с модуля «Звезда» демонтировали оборудование старой системы связи. На место снятой аппаратуры установили новую технику, передает телеканал «Известия». С модуля «Поиск» демонтировали контейнер с микроорганизмами. Взятые пробы покажут влияние внеземного пространства на бактерии. Следующий выход в открытый космос запланирован на август.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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