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Медведев назвал бессмысленными переговоры после слов Дуды

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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России нет смысла вести переговоры, 23 июня заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Так он отреагировал на заявление президента Польши Анджея Дуды, который сравнил Россию с «диким зверем».

«Кто-то еще надеется на переговоры с такими ублюдками? Нет смысла», — написал Медведев в Telegram.

Он отметил, что в XVIII веке Дуду за его высказывания могли казнить четвертованием на Красной площади.

«Но мы гуманисты. Отомстим по-другому», — добавил Медведев.

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Ранее, 9 июня, политолог и основатель Польского антивоенного движения Лешек Сыкульский сообщил, что в Польше планируется создание политического формирования, которое выступает за установление дружеских отношений с Россией. По его словам, первые мероприятия этого формирования пройдут уже осенью текущего года.

2 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о нахождении отношений России и Польши на нулевой отметке.

До этого, 28 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Польша много лет занимается провокациями по указанию США.

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