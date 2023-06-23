Медведев назвал бессмысленными переговоры после слов Дуды

России нет смысла вести переговоры, 23 июня заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Так он отреагировал на заявление президента Польши Анджея Дуды, который сравнил Россию с «диким зверем».

«Кто-то еще надеется на переговоры с такими ублюдками? Нет смысла», — написал Медведев в Telegram.

Он отметил, что в XVIII веке Дуду за его высказывания могли казнить четвертованием на Красной площади.

«Но мы гуманисты. Отомстим по-другому», — добавил Медведев.

Ранее, 9 июня, политолог и основатель Польского антивоенного движения Лешек Сыкульский сообщил, что в Польше планируется создание политического формирования, которое выступает за установление дружеских отношений с Россией. По его словам, первые мероприятия этого формирования пройдут уже осенью текущего года.

2 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о нахождении отношений России и Польши на нулевой отметке.

До этого, 28 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Польша много лет занимается провокациями по указанию США.