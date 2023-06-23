Житель ХМАО ожидает суда за незаконную добычу на соболей

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Нижневартовского района, который ставил капканы на соболей. Об этом сообщает окружная прокуратура.

Установлено, что в декабре 2022 года мужчина установил пять капканов и добыл таким способом семь соболей. Ущерб, причиненный природным ресурсам, составил 105 тыс. рублей, пишет ИА «Ура.ру».

Расследование уголовного дела по п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота с причинением крупного ущерба» завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Как уточняет Muksun.fm, также прокуратура направила иск о взыскании с браконьера причиненного ущерба.