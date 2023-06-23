Тропический шторм «Синди» сформировался в Атлантическом океане

В Атлантическом океане возник тропический шторм «Синди». Об этом в пятницу, 23 июня, свидетельствуют данные Национального центра по наблюдению за ураганами США.

Согласно данным ведомства, опубликованным на сайте, скорость порывов ветра в пределах шторма достигает 20,8 м/с. Циклон движется на запад со скоростью 24 км/ч. На данный момент стихия находится в 1595 км к востоку от Малых Антильских островов в Карибском море.

Сезон ураганов в Атлантике начался 1 июня и продлится до 30 ноября, сообщила ранее в этот день газета The New York Times. По данным издания, «Синди» следовал за тропическим штормом «Брет», который в четверг нанес ущерб Сент-Винсенту и Гренадинам, а потом направился на запад в сторону Центральной Америки.

Ранее, 18 июня, телеканал CNN сообщил, что шторм обрушился на американский штат Флорида. Отмечалось, что порядка 43 млн человек на юге Соединенных Штатов находятся в опасности из-за стихии, обрушившейся на регион.