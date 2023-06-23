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Нидерланды к 1 октября прекратят добычу газа на Гронингемском месторождении

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Фото: REUTERS/Michael Kooren
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Добыча газа на Гронингемском месторождении в Нидерландах прекратится к 1 октября. Об этом 23 июня сообщил cтатс-секретарь министерства экономики и политики в области климата Ханс Вейлбриф.

«Если будет очень холодно и у нас возникнут проблемы с хранилищем, мы сможем перезапустить один или несколько объектов. Но принято решение, что с 1 октября добыча будет прекращена», — приводит его слова агентство Reuters.

Планируется, что в 2024 году производственные мощности газового месторождения будут навсегда закрыты. До тех пор будет существовать возможность добывать газ при чрезвычайных обстоятельствах.

В последние годы добыча на Гронингемском месторождении была минимальной. В 2018 году произошло землетрясение, причиной которого стала выработка месторождения, после чего было принято решение о его постепенном закрытии, отмечает «Газета.Ru».

Гронингемское месторождение является одним из крупнейших в мире по запасам газа. Оно было открыто в 1959 году и по-прежнему имеет значительные запасы топлива. Его эксплуатирует совместное предприятие Shell и ExxonMobil.

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Ранее, 15 июня, агентство Bloomberg сообщило, что биржевые цены на газ в Европе ускорили рост до 30%, превысив отметку в $550 за тыс. куб. м, в связи с новостями о том, что Нидерланды намерены закрыть Гронингемское месторождение.

9 июня стоимость биржевых цен на газ в Европе поднималась выше $350 за 1 тыс. куб. м и ускорила темпы роста на 18,5%.

До этого, 27 апреля, президент России Владимир Путин отметил, что мировые цены на природный газ будут расти.

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