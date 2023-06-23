В офисе Зеленского раскритиковали слова Обамы о жителях Крыма

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал в Twitter 23 июня заявление бывшего американского лидера Барака Обамы о поддержке крымчанами присоединения к России.

«Удивительно. А главное, зачем? <...> Тогда не стоит удивляться, что сегодня происходит полномасштабная российская агрессия в Европе и большая захватническая война, которая уносит сотни тысяч жизней», — заявил Подоляк.

Он также выразил мнение, что международного права «практически не существует», а «современный российский режим является наглым отражением специфической довоенной западной политики».

Ранее в этот день в интервью CNN Обама заявил, что многие русскоговорящие жители Крыма хотели воссоединения полуострова с Россией в 2014 году.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что высказывания Обамы содержат в себе рациональное зерно.

Ранее, 18 марта, ВЦИОМ опубликовал данные, согласно которым 86% россиян считают, что решение о возвращении Крыма в состав РФ было правильным.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители республики проголосовали за воссоединение демократическим путем и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.