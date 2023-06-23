Новый сквер появится в Металлургическом районе Челябинска

В Металлургическом районе Челябинска планируют создать новое общественное пространство. Об этом сообщает городская администрация.

Новый сквер появится на пересечении улиц Черкасской и Пети Калмыкова. На участке обустроят прогулочные дорожки, установят скамейки, также появятся детская и спортивная площадки.

Как уточняет Kursdela.biz, пройдут и озеленительные работы, предусматривающие высадку 40 деревьев и 1,4 тыс. кустарников. Кроме того, в сквере установят фонари и оборудуют шесть станций для зарядки гаджетов.

Завершить благоустройство планируется к 1 августа. Работы пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды».