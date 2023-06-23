Районы Омской области получат 188 млн рублей на подготовку к зиме

Правительство Омской области распределило между 28 районами 188 млн рублей субсидий, предназначенных на подготовку к отопительному сезону. Об этом глава минэнерго Владимир Шнипко сообщил в своем Telegram-канале.

Так, 50,8 млн рублей предназначено на установку семи локальных станций очистки воды. Работы пройдут в Знаменском, Нововаршавском, Омском, Русско-Полянском и Тарском районах, в Тевризском же районе появятся сразу две станции. Кроме того, будет закуплено оборудование на станцию очистки «Струя» в Нововаршавском районе, пишет ИА «Город55».

Около 130,2 млн рублей выделено на приобретение и установку технологического оборудования, новые трубы. Еще 7 млн рублей пойдут на закупку и монтаж приборов учета энергоресурсов на объекты теплоснабжения.

Как уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН», общий объем затрат на подготовку Омской области к отопительному сезону составляет 2 млрд рублей.