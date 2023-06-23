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«Национальная Лотерея» рассказала о принципах выбора россиянами лотерейных билетов

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Фото: Пресс-служба Национальной лотереи
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Четверть играющих в лотереи россиян (24%) при покупке билета выбирают тот, в котором есть любимые числа, следует из результатов опроса, проведенного «Национальной Лотереей».

Исследование также показало, что 22% участников лотерей просят продавца разложить билеты веером, а 12% никогда не берут первый билет из стопки. При этом 25% игроков выбирают билеты случайно.

Выяснилось также, что респонденты в возрасте от 18 до 25 лет чаще других придерживаются определенных принципов выбора лотерейных билетов: 12% опрошенных молодых людей выбирают билеты только с четными или нечетными числами, либо с числами, которые давно не выпадали в лотерее; 9% играют исключительно в «счастливые дни» (например, 7-го числа или по пятницам), а 8% покупают билет с любимым цветом.

В наименьшей степени участники лотерей ориентируются на предсказания астрологов: к ним прислушиваются 4% опрошенных в возрасте от 18 до 35 лет, 2% в возрасте 46-55 лет и 3% опрошенных старше 55 лет.

Как отметили в пресс-службе «Национальной Лотереи», опрос свидетельствует о том, что у большинства категорий игроков «есть собственная стратегия и особые приметы при выборе билетов», которые учитываются «при создании лотерейных продуктов и сервисов». «Мы предоставляем детальную информацию о всех розыгрышах для тех, кто подходит к игре с математической точки зрения, и обновляем дизайны билетов для тех, кто выбирает их по цветам и другим визуальным элементам», — добавили в пресс-службе.

В исследовании приняли участие 7 тыс. россиян, играющих в лотереи на протяжении последнего года. Опрос с возможностью выбора нескольких вариантов ответа проведен в период с февраля по апрель текущего года.

Cрок проведения лотереи – до 29.08.2034 г. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения - на сайте www.nloto.ru (http://www.nloto.ru/) и по телефону 8 800 333-7-333.
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