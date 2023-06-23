Переход возле кинотеатра «Маяковский» в Омске облицуют гранитом
В Омске подземный переход возле кинотеатра «Маяковский» облицуют гранитом. Об этом сообщает городская администрация.
Речь идет о пешеходном переходе на пересечении улиц Интернациональной и Красный Путь. Рабочие уже демонтировали старый камень на пяти выходах и сейчас ожидают поставку новой плитки. Привезти материал должны до 1 июля, пишет ИА «Город55».
Полностью завершить обновление перехода планируется к августу. Пока рабочие занимаются выравниванием стен и проводят другие работы для дальнейшего устройства гранитных плит.
Как уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН», стоимость контракта с подрядчиком составляет 2,8 млн рублей. Весной в подземном переходе покрасили стены и выполнили ремонт подступенков.